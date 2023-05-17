將傳統樂曲譯成英文 北京影苑推廣泰山皮影戲不遺餘力

【有線新聞】泰山皮影戲是中國非物質文化遺產，不過認識它的人愈來愈少。有在北京的皮影苑，將皮影樂曲翻譯成英文，方便海外人士觀看，令更多人了解皮影戲這個中國傳統文化。

一張白色布幕，不同的人物角色在光影結合下，配上獨特的唱腔，呈現出泰山皮影獨特的演出效果。

“Get out of here (出去)”、”Get out (出去)”不過這個非物質文化遺產，認識它的人越來越少。這一家在北京的泰山皮影劇場，為了向世界各地的遊客宣傳皮影戲，特別將演出改編成英文版本，讓外地旅客都一樣看得懂。

泰山皮影戲傳承人葉紫杺說：「其實這個戲是我們的一個傳統戲，它是需要說方言，但是可能對於我們本地就是其他省份，就是中國其他地方城市的話，他們方言也不一定能聽懂。然後更何況現在我們疫情好轉情況下，放開了，會有更多的遊客過來。因為我們是把本土一個特色，然後用這種英文方式展示出來之後，也是想讓海外的朋友們，有更多的了解這種中國特色的最早的電影，讓他們看到這個光影結合這種方式，是如何營造出來，是如何觀看這種效果。」

除了有英文演出，他們不時亦會舉辦工作坊，讓本地及海外遊客都可親手了解皮影製作。

葉紫杺續說：「觀影的話，他只是看到皮影戲表面的演出，我們皮影在表演的時候，肯定表演之前要製作的。所以說這邊的製作，是想要更多的朋友能夠深刻體驗到製作皮影的步驟，演出之前要製作的步驟。製作完之後，大家才能看到最後呈現在舞台上的樣子，這是一個更完善的體驗。」

除了傳統的驢皮，好像入門級的參加者，可以選擇用膠片去製作皮影，有傳統的哪吒、孫悟空，亦有現代化的卡通人物，完成之後可以將它帶回家。