多地現「二次陽性」潮 北京新冠病例連續兩周超過流感、廣東專家料難再大規模爆發

【有線新聞】全國多地出現「二次陽性」潮，北京的新冠感染病例連續兩星期超越流感。有廣東省疾控專家表示，目前省內感染情況總體平穩，再出現大規模爆發可能性低。

據北京市疾控中心發布的疫情周報，今年第17和第18周，即4月24日至5月7日期間，新冠病毒感染的病例都超越流感，並連續兩星期位列法定傳染病病種排名第一；其中在第18周，個案更超過1萬宗。

內地傳媒報道，北京、上海和廣州等地民眾近日都反映，身邊多了不少人感染新冠病毒，當中很多都是「二次陽性」，不少患者都是年輕人。

不過有廣東省疾控專家表示，目前廣東新冠疫情總體仍然平穩，處於局部零星散發狀態，估計疫情大幅回升可能性低。廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏說：「在這個發熱門診裏面，這個就診量，它是有所增加的，但是和以往相比，比方說和我們4月份的流感高峰期相比，實際上還是處於低位的。綜合分析結果我們研判，新冠病毒感染的疫情出現這種大幅回升的可能性，是比較低的，對我們醫療秩序還有社會運行，也不會造成明顯的衝擊。」

他重申，目前當地主要的流行變異株已轉變為XBB變異株，相關致病力並無明顯變化，建議體弱多病的人，若前往人群聚集場所或參加聚集性活動，應戴好口罩和使用消毒洗手液；已出現症狀者，應盡量居家休息。