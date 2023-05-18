華商身中逾20刀伏屍泰國酒店 警逮3疑犯包括泰籍妓女、疑有人合謀下藥謀害

【有線新聞】一名中國籍商人日前被發現身中超過20刀，並伏屍在泰國一間度假酒店的浴室內。當地警方事後逮捕3名疑犯，包括一名17歲泰國籍妓女，又指該名妓女和另外兩人合謀向商人下藥後，再殺害對方。

內媒報道引述泰國警方指，一名43歲、譯音姓李的中國商人，周二在當地董里府一間度假酒店的浴室內，被發現身中20多刀並伏屍其中，現場布滿血漬，商人的個人財物被洗劫一空。

警方調查後，證實死者是當地橡膠木材出口商，致命傷很可能是心臟被刺傷，兇器相信是一把水果刀。警方同日晚上展開行動，逮捕3名涉案疑犯，包括一名17歲泰國籍妓女以及兩名男性友人。疑犯聲稱，死者當日相約妓女在酒店房交易，期間疑嫌棄女方服務不佳，並曾以暴力對待妓女，後者不忿下聯同另外兩人合謀向商人下藥，再持刀殺害對方，然後帶走商人財物並駕車逃去。具體案情仍有待進一步調查。

另外，一對中國遊客月初伏屍印尼峇里島一間酒店，當地警方周三調查後指，男方先殺害女方後再自殺身亡。不過此消息傳出後，引發大批內地網民不滿。

不少人都不相信當局調查結果，並對男死者殺人後，在酒店走廊爬行逾20分鐘的行為感到不解，更認為包括男死者背部在內有超過20處刀傷，質疑男死者如果是自殺，身上為何會有如此多的傷口。

事件繼續在內地社交平台發酵的同時，有聲稱是女死者家屬發文，呼籲網民不要轉載死者的相片和微博，避免造成二次傷害。