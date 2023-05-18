首屆中國中亞峰會西安舉行 習近平會前晤多國總統、籲加強合作

【有線新聞】首屆「中國-中亞峰會」周四起在西安舉行，國家主席習近平會前與多國總統會面，強調要加強彼此間的合作。

國家主席習近平周四在會前，先會見吉爾吉斯總統扎帕羅夫。習近平表示，中吉關係走過31年發展歷程，中方願同吉方構建睦鄰友好、共享繁榮的中吉命運共同體；強調兩國要加大相互支持，加強發展戰略對接和政策協調，以高質量共建「一帶一路」，提升經貿合作水平和深化互聯互通合作，早日啟動中吉烏鐵路建設。

習近平又會見了塔吉克總統拉赫蒙。他指，中塔建交以來，在雙方共同努力下，兩國關係實現從睦鄰友好到戰略夥伴，再到全面戰略夥伴關係的飛躍；中方願同塔方一道努力，全面提升各領域合作水準。

在前一日，習近平亦與哈薩克總統托卡耶夫會晤，並在會後發表聯合聲明。雙方強調，維護政治安全意義重大，將繼續深化政治互信，堅決反對外部勢力干涉兩國內政，堅決反對將人權問題政治化和搞雙重標準；雙方願加強在反干涉、防範「顏色革命」領域合作，哈薩克堅定奉行一個中國原則，反對任何形式的「台獨」，重申不同台灣進行任何形式的官方往來。

首屆「中國-中亞峰會」周四和周五在西安舉行，外交部形容是今年中國首場重大主場外交活動，也是建交31年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會。各國領導人將就機制建設、各領域合作及共同關心的重大國際和地區問題，深入交換意見。