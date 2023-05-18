杭州女童被遺留升降機致墮亡 家屬不滿涉事保母判緩將提上訴

【有線新聞】浙江杭州去年發生女童被遺留升降機導致墮亡，涉事保母被控過失致人死亡罪罪成，判處有期徒刑一年，緩刑兩年；不過女童家屬表明不接受判決，將會提出上訴。

「媽媽沒有用，媽媽沒有用，幼小的生命被保母帶沒了，居然可以不用坐牢，還有哪一家敢請保母啊！」在案件宣判後，墮亡女童的父母悲哭著說。

去年6月14日，只有21個月大的女童由保母吳秀芳帶同乘搭升降機，但當到了一樓，保母只拉著滑板車出去，升降機門隨後關上，獨留在內的女童不斷大哭；當升降機到了8樓開門，女童便衝出走廊，再爬上走廊盡頭的窗台，直墮2樓平台身亡。

案件周四在杭州法院宣判。法院審理認為，被告負有對幼兒生命健康安全的看顧責任，進入升降機後，顧著看手機，未有確保幼兒安全離開升降機，因疏忽導致之後發生的不幸事件。

惟考慮到窗台高度偏低，無防墮裝置等客觀因素，認定犯罪情節較輕，被告又主動交代犯罪事實，依法可從輕處罰。鑑於被告認罪悔罪，無犯罪前科，適用緩刑，判處被告一年有期徒刑，緩刑兩年。

女童父親陳長江在案件宣判後表示：「讓我們無法接受，我們也絕對不會就此罷休的，今天只是宣讀，沒有讓我們有任何說話的機會，所以我們一定會往上提(抗訴)。」他說雖然不滿判決，但都會到女兒及岳母墓前交代判決結果。