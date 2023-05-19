「520」將至 多地婚姻登記處周六全日開放
【有線新聞】周六是5月20日，普通話的諧音是「我愛你」，內地不少情侶以往都會選擇這日結婚，今年他們又會怎樣過呢。
今個周六是「520」，對不少內地的情侶來說，這天就是他們的情人節，今年會怎樣慶祝呢。廣州市民常先生：「520就準備一些特別好的禮物，然後準備一場浪漫的午餐晚餐。」另一對廣州情侶：「520可能都是慣例送花之類的，以及今年520會特別一些，我們會在籌備婚禮當中過。」
每年不少情侶都會選擇這日「拉埋天窗」註冊結婚，希望擇個好日，不過有新人就說，今年的520「不宜嫁娶」，特意早兩日來註冊。廣州市民謝先生：「都有想過但520諸事不宜，查過農曆是諸事不宜，那天太多人了不與別人爭，所以今日過來，結婚快樂，今天開始合法了。」
為了方便一眾新人登記註冊，多地的婚姻登記處周六會全日開放，而在廣州520當日，全市所有預約名額已滿。有酒店餐廳最近也推出了520套餐迎接情人節。廣州酒店餐廳品控總監蔡先生：「像今年因為疫情之後，大家的消費欲望比較高，在這周六就是我們的520節日，整個賓館會營造520的氣氛，其實從大堂開始就已經有鮮花展，餐廳這邊我們最近也進行了菜色的推廣，有一個比較年輕的主廚進行新派粵菜的推薦。」
他說今年的520適逢是假期，目前的訂枱情況理想，有大約八成，預計生意會較去年增長超過一半。