「520」將至 多地婚姻登記處周六全日開放

【有線新聞】周六是5月20日， 普通話的諧音是「我愛你」，內地不少情侶以往都會選擇這日結婚，今年他們又會怎樣過呢。

今個周六是「520」， 對不少內地的情侶來說，這天就是他們的情人節，今年會怎樣慶祝呢。廣州市民常先生：「520就準備一些特別好的禮物，然後準備一場浪漫的午餐晚餐。」另一對廣州情侶：「520可能都是慣例送花之類的，以及今年520會特別一些，我們會在籌備婚禮當中過。」

每年不少情侶都會選擇這日「拉埋天窗」註冊結婚，希望擇個好日，不過有新人就說，今年的520「不宜嫁娶」，特意早兩日來註冊。廣州市民謝先生：「都有想過但520諸事不宜，查過農曆是諸事不宜，那天太多人了不與別人爭，所以今日過來，結婚快樂，今天開始合法了。」