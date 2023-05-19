習近平主持「中國—中亞峰會」 重申願同各方密切配合、發展好與中亞國家合作

【有線新聞】國家主席習近平在陝西西安主持「中國—中亞峰會」，就中國同中亞國家合作提出「八點建議」和「四點主張」，重申中方願同各方密切配合，發展好和中亞國家的合作。

「中國-中亞峰會」連續第二日在西安舉行，與會的中亞五國元首周五早上分別乘坐專車到場，由主持峰會的國家主席習近平在場逐一迎接和握手，並在會前大合照。

習近平其後發表主旨講話，提到就中國同中亞國家合作提出「八點建議」，包括加強機制建設、拓展經貿關係、深化互聯互通、擴大能源合作、推進綠色創新、提升發展能力、加強文明對話和維護地區和平；又就建設中亞提出「四點主張」，強調世界需要一個穩定、繁榮、和諧與聯通的中亞。

國家主席習近平說：「習近平其後發表主旨講話，提到就中國同中亞國家合作提出「八點建議」，包括加強機制建設、拓展經貿關係、深化互聯互通、擴大能源合作、推進綠色創新、提升發展能力、加強文明對話和維護地區和平；又就建設中亞提出「四點主張」，強調世界需要一個穩定、繁榮、和諧與聯通的中亞。

國家主席習近平說：「當今世界，百年未有之大變局加速演進，國際和地區形勢正在發生深刻複雜變化，機遇和挑戰都前所未有。在這個關鍵歷史時刻，我們召開『中國—中亞峰會』，順應合作共贏的時代潮流，體現世代友好的人民期盼，必將對中國同中亞國家關係發展，產生重要而深遠的影響。」

習近平又指出，這次峰會為中國同中亞合作搭建新平台和開闢新前景，中方願以舉辦這次峰會為契機，同各方密切配合，規劃、建設和發展好中國和中亞國家的合作。