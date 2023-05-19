習近平：協助中亞國家增強防務 支援各國自主反恐

【有線新聞】國家主席習近平在陝西西安主持「中國-中亞峰會」，就中國同中亞國家合作，提出「八點建議」和「四點主張」；又會協助中亞國家加強執法安全和防務能力建設，支援各國自主維護地區安全和反恐努力。

「中國-中亞峰會」連續第二日在西安舉行，與會的中亞五國元首周五早上分別乘坐專車到場，主持峰會的國家主席習近平逐一迎接和握手，並在會前大合照。

習近平發表主旨講話，提到就中國同中亞國家合作提出「八點建議」，包括加強機制建設、拓展經貿關係、深化互聯互通、擴大能源合作、推進綠色創新、提升發展能力、加強文明對話，以及維護地區和平；又指中方將向中亞國家，提供合共260億元人民幣的融資支持和無償援助。

習近平同時就建設中亞提出「四點主張」，強調世界需要一個穩定、繁榮、和諧與聯通的中亞。

國家主席習近平說：「在這個關鍵歷史時刻，我們召開『中國-中亞峰會』，順應合作共贏的時代潮流，體現世代友好的人民期盼，必將對中國同中亞國家關係發展，產生重要而深遠的影響。」

習近平特別提到，中方願幫助中亞國家加強執法安全和防務能力建設，支援各國自主維護地區安全和反恐努力：「我們將堅決打擊一切形式的恐怖主義、分裂主義、極端主義，以及毒品走私、跨國有組織犯罪，加強生物安全、網絡安全、應急救災合作；繼續幫助阿富汗人民維護安全穩定，實現和平共建、和平重建，攜手建設一個遠離衝突、永沐和平的中亞。」

之後習近平與五國元首共同簽署《中國-中亞峰會西安宣言》，正式成立「中國-中亞元首」會晤機制，同意每兩年舉辦一次，輪流在中國和中亞國家舉辦，並宣布下次峰會將於2025年在哈薩克舉行。