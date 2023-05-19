專家指「二次感染」症狀更輕 患者料仍有很長「拖尾效應」

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【有線新聞】國家傳染病醫學中心主任張文宏表示，「二次感染」新冠患者症狀更輕，估計感染後仍有很長的拖尾效應；亦有中科院院士表明，新冠患者感染次數愈多，後遺症風險則愈高，「長新冠」已是基本事實。

對於近日全國多地都有大批民眾再度感染新冠病毒，國家傳染病醫學中心主任張文宏周四解釋，目前新冠疫情已進入常態化波動流行的狀態，而這次感染的波幅更低，症狀更輕；尤其是已受過感染的人群，發燒的時間更短，獲得藥物的便捷性更快。

他又指，雖然病毒感染還有一個很長的「拖尾效應」，但估計對經濟生活不會產生重大影響：「那麼我們這一波裏面先是初次，第一次沒有感染的人群會先感染，後來會逐漸出現越來越多的『二陽』；但是這種我們重症的程度和我們的應對、我們的有效性，都會遠遠地優於第一波，所以大家對此，原則上來講就不需要再引起更多的擔心。」

被問到為何很多人打了三劑疫苗仍會「二次感染」，張文宏表示，這種情況在全球範圍內都有出現，認為新冠病毒是傳播速度最快的病毒；但強調打了三針後，即使再感染也能獲得混合免疫，抗體水平很高，對之後出現的新變異病毒，仍有一定作用。

中科院院士高福早前在北京參與關於傳染疾病的學術年會時也表示，患者感染新冠病毒次數愈多，後遺症風險就愈高；又指患者出現「長新冠」已是一個基本事實，更指若因「長新冠」可能對人類有影響而刻意迴避，並不是科學的態度。