長沙去年塌樓事故釀54死 官方：44大學生罹難、事前兩句鐘已現徵兆惟業主拒疏散

【有線新聞】湖南長沙去年4月一幢樓宇倒塌官方公布調查報告，證實共造成54人死亡，包括44名大學生；又指事發前兩個多小時，樓宇已出現明顯倒塌徵兆，但業主未採取任何疏散措施，是導致嚴重傷亡的主要原因。

湖南長沙望城區一幢8層高樓房，去年4月29日中午突然倒塌，造成嚴重傷亡。事發超過一年後，國務院調查組周日發布報告，認定是一宗因業主違規加層擴建和出租經營，加上地方政府及有關部門整治和風險排查治理不力的特別重大生產安全責任事故，共造成54人死亡，包括44名大學生。

報告指，倒塌直接原因是樓宇建築質素差、結構不合理、穩定性差和承載能力低，加上業主違規僭建，二樓東邊的柱和牆超出承載力因而倒塌。

此外，事發前2個多小時樓宇已出現明顯倒塌徵兆，但業主拒絕聽從勸告，且未採取緊急避險疏散措施，是導致人員傷亡慘重的主因。

而新華社報道引述當局消息指，湖南紀檢監察機關決定就事故對4名中管幹部問責，並嚴肅追責問責62名公職人員，4人已被移送司法機關處理。長沙多名現任和前任高官均遭處分，包括市長鄭建新被免職，而業主和檢測公司負責人等14人則被依法逮捕。