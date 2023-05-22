鍾南山：六月底或現次波疫情高峰 兩款覆蓋XBB變異株疫苗初步獲批

【有線新聞】中國工程院院士鍾南山預料，今年6月底很可能會出現第二波疫情高峰，而兩款能覆蓋Omicron XBB變異株的疫苗，已在內地初步獲批，估計很快就能面世。

中國工程院院士鍾南山周一早上出席一個大灣區科學論壇時表示，目前已經有2種能覆蓋Omicron XBB變異株的疫苗初步獲批，估計很快能面世，預計還有3到4種很快亦會獲批。

他強調，研發針對XBB變異株有更好保護能力的疫苗是非常重要，又指中國在研究更有效疫苗上，是能走在國際前面。

鍾南山又提到，根據多方面材料判斷，在4月底到5月初出現新冠病毒感染小高峰，是有關當局早就預料到的；而根據模型預測顯示，今年新冠第二波疫情高峰會發生在6月底，每星期約有6500萬宗。

他認為，目前一個Omicron感染者可傳染30多個人，又指因為感染是很難預防，所以中國的疫情防控戰略已從過去的預防感染，調整為現在的預防重症。

中國科學院院士謝曉亮早前在一場學術會議上提到，從當前疫情統計數據看，此輪疫情走勢較緩和，很大機會不會出現，像今年初那樣的疫情形勢；但他強調從國際數據來看，新冠病毒變異可間歇引發多輪感染高峰，大概5個月就會一次，因此科學研究仍要為今年冬季可能到來的疫情高峰，做好應對準備。