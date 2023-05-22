擁千萬粉絲、Cosplay界薄有名氣 內地女網紅為解約過檔 誣衊公司高層性騷擾

【有線新聞】內地一名有過千萬粉絲的女網紅，幾年前哭訴被所屬公司高層性騷擾及被迫簽署含霸王條款的合約，一度博得大批網民同情；怎料事件近日出現大反轉，該網紅被法院認定聯合多人，藉造謠性騷擾向公司施壓，已涉嫌侵犯公司名譽權。

「抱歉，我拍不下去了。我被我老闆、秦皇島赤度娛樂的老闆性騷擾了。老闆就在他有女朋友的前提下，向我表白讓我做小三，甚至還想讓我脫衣服給他看。」這個藝名「小慧君」、真名姓劉的女子，在內地動漫角色扮演的業界很有名 ，同時也是擁有過千萬粉絲的網紅。

她這段在2020年11月自拍的影片，不但聲稱被所屬公司高層孫灝羽多次性騷擾，又指被對方強迫簽署含有霸王條款的合作協議，自己也因這些不公待遇患上嚴重抑鬱症，更透露孫灝羽同時騷擾公司旗下多名女藝人。

片段一出已引發很大迴響，當時幾乎絕大部分網民都一面倒同情小慧君的遭遇。該公司高層孫灝羽其後就此事入禀法院，近日終於有新進展，更令整件事出現大反轉。

孫灝羽在網上展示相關法院文件說，秦皇島市中級人民法院經二審終審後認定，「小慧君」為「低成本」解約，避免支付解約金而跳槽到另一公司，於是聯合多人在網上故意造謠孫灝羽性騷擾，裁定行為侵犯公司名譽權，須向事主賠禮道歉，並賠償損失5萬元人民幣。

孫灝羽又指，自己因被誣陷造成工作和人格的巨大打擊，不但公司停業，家人也曾因此遭遇網暴和侮辱，他將繼續以個人名義起訴上述人士。

而「小慧君」擁有超過1300萬粉絲的短片平台帳號，近日亦因違反規定遭封禁。