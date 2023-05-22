「AI孫燕姿」網絡走紅 內地律師指或涉侵犯人格權

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【有線新聞】內地影音平台近日創造的「AI孫燕姿」走紅，透過人工智能技術配上孫燕姿的聲音，翻唱其他歌手的歌曲，引發了一波侵權爭議。

「下雨天了怎樣辦，我好想你……」這把歌聲聽起來，與著名歌手孫燕姿非常相似，但其實是出自人工智能。通過模型訓練和後期處理，不論音色、唱腔，甚至換氣聲都與歌手本人十分接近。

近期「AI孫燕姿」在內地網絡走紅，一月內已經翻唱數十首歌，多首歌曲累計觀看次數過百萬。除了孫燕姿，網上亦有其他知名歌手，也被網民製成AI。

隨著「AI歌手」翻唱的歌愈來愈多，引發了一波侵權爭議。有內地律師表示：「在沒有獲得音樂的詞、曲作者、著作權人同意的情況下，AI歌手的製作者利用這些詞曲來進行再現，自己再進行播出，這樣的行為，無疑是觸犯了我國，著作權法當中的相關規定。」

內地律師指出，雖然音色或者唱腔，本身不受著作權法保護，但在歌曲製作過程中，可能涉嫌侵害相關歌手的人格權。律師續說：「如果一個人的聲音，一個可識別的、具有獨特個性的聲音，被使用再現了其他作品，那麼應當可以認為是對於個人的人格權的一種侵權。」

他又指，目前法律對於「AI歌手」翻唱涉及侵權的實際操作、標準和邊界相對模糊，但如果在推廣和宣傳，「AI歌手」的過程當中，使用了相關歌手的肖像和姓名，或者會構成肖像、姓名權侵權。

國家互聯網信息辦公室今年4月，發布生成式人工智能服務管理辦法徵求意見稿，其中擬規定提供生成式人工智能產品或服務，應尊重知識產權、商業道德，不應含有侵犯知識產權的內容。