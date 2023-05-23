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內地網民投訴國泰空服以英語歧視乘客　公司致歉：將嚴肅調查處理

  • i-Cable
  • 2023年05月23日
內地網民投訴國泰空服以英語歧視乘客　公司致歉：將嚴肅調查處理
【有線新聞】有內地民眾聲稱近日乘坐國泰航空航班時，有空中服務員疑以英語歧視旅客。國泰之後就事件致歉，強調會嚴肅調查。
「『地毯』?地毯是在地上的。好吧，如果你不會用英語說『毛毯』，那麼你就不能得到它了。」上傳這段錄音的網民聲稱，自己周一乘坐國泰航空由四川成都飛往香港的CX987航班時，有空中服務員疑用英語歧視旅客。
這個網民又在網上發長文，講解事發當日的經過。他指，當日坐這班客機時，已不時聽到機上的空中服務員，用粵語和英文不斷抱怨乘客太多要求；又指除了上述地毯事件，有長者在起飛後不久想帶同幼童如廁，有空中服務員先用粵語廣播，提醒乘客返回座位，但該服務員隨後用粵語與同事嘲笑該長者「聽不懂人話」。
該網民稱在下機前，已向乘務長說明上述情況，並表明會正式作出投訴。
事件引發熱議之餘，更觸發大批內地網民前往國泰航空官方微博留言表達不滿。不少人坦言，國泰員工歧視旅客的做法屢見不鮮，此事只屬冰山一角；有網民更用此次「地毯事件」將國泰的標誌改圖，諷刺他們員工的態度；有人更歸咎這些歧視問題不獨發生在國泰，而是整體香港服務業對待內地旅客愈來愈差的縮影。
國泰周一在官方微博發聲明稱，已知悉有關旅客在相關航班上的不愉快經歷，對此深表歉意；強調公司對此事高度重視，已聯繫相關旅客了解情況，並會嚴肅調查處理。
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