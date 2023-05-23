內地旅遊區設無人車售賣食品　製造商冀年內推展到港澳

【有線新聞】 近年內地不少地方都有無人售賣車的影子， 在旅遊區、商廈等地方行駛「吸客」，減省人手成本之餘可以增加銷售量。有無人車製造商指，期望今年內將無人售賣車推展到香港及澳門。

肚子餓想吃東西，不一定要找商店，近年在內地興起這一類無人售賣車，在旅遊區、商廈等地方行駛，消費者只需要掃描二維碼，便可以買到食物。

新石器慧通公司市場副總裁劉明敏：「無人零售車，我們是給零售品牌去裝一個智能驅動，然後去行一個全新的，我們叫貨找人的模式，以往都是人去找貨，所以通過無人車這一個服務網絡，去給到用戶一個全新的生活方式，我們每一輛車都搭載了一個主激光雷達，它的感覺範圍達到了120米，120米範圍之內的行人或者路標，或者一些障礙物，它都能夠作出精準的判斷。」

看見有無人車來，只是需要向它揮手，它就會停低，不過這輛車是賣麵包，不是很合口味，上它的官網看一看，原來附近還有售賣其他食物的無人車，走多幾步就有雪糕吃了。

這些無人售賣車每輪製造成本約10萬元，每輛車每天銷售額可以高達五至六千元，負責人說期望今年内能發展到香港及澳門。

劉明敏：「我們認為就是在香港這樣的國際性都市當中，他的全球視野會更加廣闊，也就是說我們可以把香港作為一個比較好的據點，去向全世界展示我們無人車的一些功能和它的場景，當然在香港和澳門一些類似於今天的旅遊景區也好，或者說這樣一些場景，我們是可以為用戶提供一些這樣售賣服務，或者配送服務。」