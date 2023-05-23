廣東茂名荔枝豐收料總產量達63萬噸　當地同時積極開拓海外巿場

【有線新聞】 又到了吃荔枝的時候， 在廣東荔枝第一大產區茂名市，預計今年荔枝會豐收，當地積極加強網上及對外推廣，進一步開拓海外巿場。

茂名高州市根子鎮，是廣東荔枝龍眼第一大產區，目前全市85%的農戶從事荔枝產業，荔枝全產業鏈產值超110億元。今年全市荔枝種植面積約139萬畝，品種多達80種，預計今年會迎來豐收，總產量達63萬噸，比去年增長超過10%。

當局今年繼續透過荔枝定製銷售和網上營銷等方式，推動荔枝產業高質量發展，截止5月18日，荔枝定製已超過2.6萬棵，超越了去年定制數量。

荔枝果農何建和：「我們今年的銷售就是預定比較多一點，現在有70%銷售出去，有的是遊客一棵兩棵承包的，有的是單位及老闆過來承包的，今年預定的非常多，每一天都有人過來預定，現在買的是給定金，銷售出去之後，我們還要負責管理採摘。」

為推動荔枝這項特色農產業，茂名高州還邀請了採購商前來與果農洽談，提供一站式服務平台。佳農食品控股公司負責人鄭劍兵：「今年整個品質非常好，口感非常好，包括糖度、甜度都比我們過往了解到還要好，應該是至少1.5倍到2倍以上，目前我們跟幾個我們農戶，還有我們這個合作社做了初步的溝通，按照一輛車至少是15噸以上，目前應該是20車以上是沒問題的。」

另外在荔枝增產同時，當局亦全力拓展海外市場，截至5月12日，荔枝出口訂單6666噸，預計今年出口量將增長30%以上。