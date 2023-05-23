不滿欠薪4年兼未入編制、河南34教師絕食抗議 官方：會妥善解決

【有線新聞】河南三門峽市34名教師，近日集體控訴入職4年既無工資也未進入政府編制，決定集體絕食抗議。當局事後表明，會妥善解決問題。

相中這34人，都是來自河南三門峽市一間叫「三門峽東方劍橋學校」的教師。而他們手上所持的信件，就是他們以共同名義發表的聲明，提到他們是在2019年8月參與當地直屬學校的考試，通過後有關部門聲稱會錄取他們為公辦編制教師，這34個人亦已在學校工作了4年。

聲明又提到他們在這4年，平均每日都工作至少12小時，不但無編制合約保障，就連工資、社保、醫保和公積金都一概欠奉。他們多次就事件向主管反映，對方都無動於衷，迫於無奈下，他們唯有在市教育局絕食抗議。

有民眾翻查當地教育部門資料，發現在涉事學校的招聘公告中，雖然指該校最初是民辦，但後來就轉為公辦學校；而根據有關法規，受聘教師是可以進入當地直屬學校的教師編制。

隨著事件愈鬧愈大，市教育局周一發通報指，得知這些教師的處境後，已第一時間向他們做好耐心細緻的政策解讀工作；涉事教師已全部返回教學崗位，學校教學秩序恢復正常。

當局解釋這些教師工資在去年9月前，是由民辦學校發放，學校轉公辦後就由財政部門逐月發放。而關於教師編制問題，當局指目前處於規範民辦義務教育過渡期，但仍會按程序予以妥善解決。