李家超廣州出席「粵港合作周」啟動禮 籲未來續加強粵港溝通合作

【有線新聞】行政長官李家超在廣州出席粵港合作周啟動禮致辭時稱，香港有背靠祖國、聯通世界的優勢，與廣東多年來在經貿以至人文交流上緊密合作，未來會繼續加強兩地溝通和合作。

由貿發局主辦的「粵港合作周」活動早上在廣州開幕，行政長官李家超致辭時表示，香港有背靠祖國、聯通世界的優勢，與廣東多年來在經貿以至人文交流上緊密合作，在廣東的港資企業累計有21萬家，佔全省外資企業總數7成，未來會繼續加強兩地的溝通和合作。

行政長官李家超說：「香港社會現在已經全面復常，同時我很高興見到不同省市的政府和商家，都積極到香港舉辦招商推介會，並參與大型國際會議和展覽，把握疫情後的復蘇的商機。香港會善用國際盛事之都和發展服務業等多方面的優勢，助力內地企業引進投資機遇。」

廣東省省長王偉中指，去年底粵港澳三地聯合舉辦大灣區聯合招商大會，投資額達到2.5萬億元，展示大灣區對香港投資者的吸引力。

廣東省省長王偉中說：「我們將大力支持、全力助推香港高質量發展，直接對接香港北部都會區發展戰略，推進深港口岸經濟帶建設，支持香港更好融入國家發展大局，為推進一國兩制、實踐行穩致遠，做出廣東努力和貢獻。廣東推動高質量發展，將為包括香港企業在內的廣大海內外企業，帶來廣闊的市場和無限的商機。」

「粵港合作周」活動為期大約兩星期，將於大灣區不同城市舉行，而李家超周五也會到深圳，出席另一個宣傳香港企業品牌的活動。