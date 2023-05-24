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國泰歧視風波｜CEO林紹波：親自領導工作小組 改善服務質素

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  • 2023年05月24日
國泰歧視風波｜CEO林紹波：親自領導工作小組 改善服務質素
【有線新聞】國泰航空機組人員被指涉嫌歧視內地旅客，行政長官李家超表示對事件感到痛心，強調不容許同類事件再發生。國泰航空行政總裁林紹波就再次就事件道歉，表示會親自領導工作小組，改善服務質素。
行政長官李家超說:「這些不敬的言行傷害了香港和內地同胞的感情，破壞了香港一貫的尊重、有禮，共融的文化和價值觀，這些惡劣言行發生在香港的航班上，我感到痛憤和失望。」
他表示雖然涉事的三名機組人員已經被解僱，但類似情況不容再發生，國泰要檢討培訓和服務質素，重塑尊重有禮的好客形象。
出席同一個活動的國泰航空行政總裁林紹波再一次就事件道歉。他說會親自領導一個跨部門工作小組，檢視及改善現時服務質素，務求為不同背景、不同文化的旅客都可以提供一致的服務。
國泰航空行政總裁林紹波說：「這次事件當然對我們國泰，尤其在內地的品牌有不好的影響，但我覺得這也是一個機會，給我們一個機會，去重新檢討我們在國內的服務我們的空乘人員，以及其他服務方面的一些改善。所以我們要往前看，怎樣改善我們以後的服務，這個才是我們最重要的一環。」
他表示會吸取教訓，和內部員工作出解釋，希望員工在困難的時候，可以團結一致為公司重建出一分力。
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