山西10歲男童失蹤多日後身亡 疑遭虐打致死、警拘生母繼父

【有線新聞】山西一名10歲男童失蹤多日後證實死亡，警方經調查後發現，拘捕連日來到處尋子的生母和繼父，懷疑他們將男童虐打致死。

死者生母謝小姐說：「娃到現在都沒找見。」死者繼父王先生說：「只要有房、只要有坑我都去(找兒子)，我要知道路上有車找，開著車過去都飛(去找)了。」

山西運城這一男一女拍片時，聲淚俱下地說不惜一切都想找回兒子，是因他們聲稱10歲姓張兒子，自從月初離家出走一直失蹤。

他們用過多種方法找人，包括在網上拍片、報警尋子和在多處張貼尋人啟示等，但仍音信全無。其生母接受內媒訪問時，更出示她與友人的聊天記錄，反映她連續多日都為尋子而焦躁不安，更擔心兒子失蹤多一日，便多一日風險。

不過原來這一切，可能都是假象。事關當地警方通報周二發現男童的屍體，連日來一直心急尋子的生母和繼父，雙雙涉案被捕。

有聲稱是家屬的人揭露內情指，男童懷疑被人失手虐打致死，有人為毀屍滅跡，先將男童遺體埋入繼祖父的墳墓，再對外不斷宣稱急於尋親，藉此轉移視線；更指男童遺體上有多處傷痕，懷疑生前已屢遭虐打。

死者親屬張先生說：「(繼父)打了孩子，現在(死的)那小孩兩處骨折，

經常臉上青一塊紫一塊，多得很。」親屬指，男童小時候一直品學兼優，深得村民喜愛，但一年前親生父母離異，便被生母帶走和繼父生活。他們希望當局可徹查真相，也盼死者可以安息。