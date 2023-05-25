內地新冠反彈 多地大專開防疫會 促加強外來人員管理、落實學生早午檢測制

【有線新聞】內地新冠感染個案近日反彈，多地大專院校召開防疫會議，要求加強外來人員管理和落實學生早午檢測制度等。而北京防疫部門指，當地新冠發病數量連續四周位列榜首。

中國工程院院士鍾南山早前預計，第二波新冠感染高峰或於下月底出現。鑑於近日新冠感染個案有反彈，多個省市的大專院校近日召開會議部署疫情防控工作。其中同濟大學浙江學院周三召開防疫沙盤推演會，表明學校和師生仍是防控重點場所和人群，建議進一步做好第二波防疫工作。

四川工商學院早前也召開會議，提到學校自4月起師生感染個案總體有所增加，並提出8點建議，包括倡導師生盡量減少外出、教育學生做好個人自我防護、加強外來人員管理和啟動落實學生早午檢測制度等。

至於北京市衛健委發布最新疫情周報，顯示自上周一至周日，全市法定傳染病的第一名仍是新冠病毒感染；更指根據統計，當地新冠報告發病數量已連續四星期位列榜首，提醒民眾要做好防疫措施，並呼籲乘坐公共交通時要佩戴口罩。

另外有台灣傳媒報道指，雖然當地宣布解除口罩令至今已1個多月，但當地疾控部門早前宣布，已進入第四波的Omicron疫情。報道又引述統計數據，以整體中重症率約1%計算，估計上星期每天約有2萬宗確診，預料下月會達到第四波高峰。