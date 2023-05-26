上海兩車高架橋上追逐碰撞險墮橋 司機涉危害公共安全被帶走

【有線新聞】上海有工程車與私家車在高架橋上互相追逐碰撞，險象橫生更幾乎墮橋，兩名司機被警方帶走。

有行車記錄儀見到一輛黃色工程車行駛期間，將另一輛藍色私家車迫撞到高架橋右邊的隔音板上。從相信是藍色車的行車記錄儀就看到，黃色車故意駛在藍色車前面，藍色車不忿被切線超車，遂加速上前和黃色車平排，再撞向對方車側。

黃色車被撞向護欄後，整個車身被撞起還險些墮橋，雙方最終停在路面。黃色車卡在橋邊位置，半邊車身衝出橋邊，只靠下方花槽勉強承托。當時高架橋下有大量車輛和行人經過，場面相當驚險。

當局出動工程車將兩輛車移回安全位置，兩車司機涉嫌危險駕駛和危害公共安全，已被警方帶走。

兩車是在周三下午約6時，於上海內環高架橋近宜山路位置上演了上述驚險畫面。有內媒報道指，涉事黃色車是隸屬當地城市運營集團的道路工程車輛，但集團負責人接受訪問時，已即時撇清公司和該車的關係。

上海城市運營集團項目負責人蔡振宇說：「這輛車是我們供應商分包單位的權屬的車輛，那麼當時沒有查到它(工程車)的工單系統，意味著這輛車在高架上發生事件的時候，非作業時間，非作業地點。」

負責人又指，目前集團已終止與涉事第三方單位的所有合作計劃，重申集團每次出車都有規章可循。