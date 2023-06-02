多地重現「願檢盡檢」核酸採樣點 專家：難排除患者反覆多次受感染

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【有線新聞】全國多地出現二次感染潮，部分城市近日更重現「願檢盡檢」核酸採樣點。有防疫專家坦言，不能排除患者會反覆多次受感染。

內地新冠病毒感染近期持續上升。在北京，市衛健委周三發布最新疫情周報，顯示自上周一至周日，全市法定傳染病的第一名仍是新冠病毒感染，是連續第五周居首位。

有北京民眾亦發現，當地再現多個核酸採樣亭，又引述醫護人員指這些檢測服務都是免費提供。

不單北京，山東青島嶗山區日前亦重設「願檢盡檢」核酸採樣點，供民眾檢測。

鑑於多地近日都有患者重複感染新冠病毒，四川大學華西公共衛生學院流行病學教授欒榮生表示，根據國家現有監測數據，新冠陽性率只有1到2%，大部分為初次感染，僅有少數是二次感染；但他坦言，不能排除患者會反覆多次受感染；不過隨著新冠毒株變異減少，毒株穩定，毒性減弱，此前形成抗體可助降低感染風險，之後即使再感染，症狀也會較輕。

另外，今年全國高考將在下周三開考，也是新冠轉為「乙類乙管」後首屆高考。鑑於今年報名人數再創歷史新高，據報黑龍江、雲南、貴州和廣西等地疾控部門相繼發出健康提示，明確表明考生可自行決定，是否在考場內佩戴口罩。