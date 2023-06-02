內地「地攤經濟」復蘇 學者料相關經營模式將再擴大

【有線新聞】地攤經濟逐漸復蘇，雖然在部分一線城市管理相對嚴格，不過內地有學者認為日後這種經營模式，還會進一步擴大。

近期內地不少城市，例如深圳、上海以至北京都陸續重新放寬政策，容許在路邊擺攤。這種所謂「地攤經濟」，效益究竟有多大？

國家高端智庫CDI研究員宋丁說：「疫情以來由於中國經濟的基本面，可能存在比較大的問題，普通老百姓的就業問題也比較壓力大，所以在疫情結束以後，國家就在相應的地攤經濟方面，做了政策方面的放鬆。那麼它的好處肯定就是增加就業，增加普通老百姓的收入機會，彌補他過去兩年來失業或者是經濟減少的困境；但是它一個大的問題，就是凡是地攤經濟，必然會對整個道路交通造成壓力。」

不過中央一直強調經濟要走高質量發展，國家主席習近平早前視察雄安新區時提到，北京是政治中心「不應該搞地攤經濟」，又是否意味地攤很快又會消失？

宋丁續說：「北京因為它是首都，它涉及到一個國家的國際形象問題，所以說它對於地攤經濟。它的管理也比較嚴格，比如說它規定的地段、規定的舖面，甚麼樣的人才能(發)布甚麼樣的內容，時間的要求都有嚴格的規定；但是它又盡量的在它所規定的範圍之內，盡量給地攤經濟，一些運營的自由和靈活性，增加了靈活性。」

他相信在全國各地，特別是失業率較高的城市，地攤經濟仍會進一步擴大，當局也會探討新的管理及營運方式。