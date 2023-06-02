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國產首艘大型郵輪完成注水浮起　下周初駛離上海船塢

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  • 2023年06月02日
【有線新聞】國產第一艘大型郵輪「愛達．魔都號」完成注水起浮，下周初駛出船塢。
周四凌晨，在上海造船基地，「愛達．魔都號」開始注水，經過約五個小時，完成起浮及移位。大型郵輪項目總建造師周琦表示：「整個起浮過程非常平穩、也非常安全，目前平均吃水在7.455米，與理論的吃水僅相差5毫米。我們實際的初步計算的實際重量，僅僅偏差了45噸，理論上偏差在千分之一之內。」
下一步郵輪將在船塢內進行多項實驗，完成出塢前的最後準備工作。這艘國產第一艘大型郵輪，在2019年開始建造，總長約323米、闊約37米，排水量超過13萬噸，建有14層、共有超過2100個房間，可容納5200多名乘客，計劃在下周二駛出船塢，並於年底交付。
而郵輪的名命，與上海有著密不可分的關係。中船嘉年華首席執行官陳然峰表示：「因為我佃這艘船誕生在上海，而上海又被大家親切地稱為「魔都」，我們的靈感是來自於我們要在海上建造，一座魔幻的、充滿魔力的一個都市，為我們的消費者真正打造高端的郵輪體驗。」
「愛達．魔都號」日後會以上海作為母港，執航日本及東南亞的國際航線，並計劃推出海上絲綢之路的中長航線。
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