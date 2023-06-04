神舟十五號返回地球 三航天員狀態良好

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【有線新聞】神舟十五號完成六個月的在軌工作後安全返回地球，順利在內蒙古東風著陸場降落。三名航天員身體狀況良好。

飛船經過八個多小時航程後，成功穿過大氣層，並張開降落傘。到早上6時33分返回艙順利在東風著陸場降落。乘坐直升機的搜救人員隨即趕到著陸點，十幾分鐘後終於等到航天員報來平安。「我們安全著陸，我們三個人感覺都很好，狀態很好，身體很好。」「北京明白，祝賀神舟十四號。你們辛苦了，向你們致以崇高的敬意。」指令長費俊龍在工作人員協助下首先出艙，又與在場人士揮手。神舟十五號指令長費俊龍表示：「首先向祖國人民報告，我們神舟十五號完成了在軌所有工作任務，現在順利回到祖國，我們感覺良好。」接著到第二位航天員鄧清明。神舟十五號航天員鄧清明說：「我想感謝全國人民對我的關注支持和鼓勵，感謝航天所有一線工作人員180多天的日夜陪伴，現在非常想念家。」最後航天員張陸也順利出艙。神舟十五號航天員張陸說：「我想說回到地球沐在陽光下感覺真的很好。現在任務結束之後，我們會盡快調整身體，我們訓練隨時準備再次出征太空。」三名航天員稍作休息後，乘坐專機直接返回北京接受檢查和休養。神舟十五號飛船在星期六晚上9時29分，與太空站天和核心艙完成分離。三名航天員結束在太空站186日的任務，是歷來在太空時間最長的乘組。期間他們先後四次出艙，次數亦是最多。他們在太空站亦進行了多項實驗，並見證太空站由建設階段進入應用與發展階段。