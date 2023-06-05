侵華日軍731部隊編制首曝光 部門名稱及職員名單被公開

【有線新聞】近日一份有關日本侵華時，日軍第731部隊的檔案資料被公開，首次曝光包括731部隊內部的部門名稱及職員資料等編制，以及731部隊的產生過程。

這份新曝光的日本侵華罪證名為《編制修改詳報》，是黑龍江外國語學院特聘教授、日本歷史研究學者松野誠也，最近在日本國立公文書館所藏的資料中發現。他表示：「這是1940年9月30日關東軍向日本陸軍中央，提交的關於部隊新編及改編的詳細報告，在當時的日本陸軍中，被指定為最高機密。」

這份報告是由關東司令部、即是731部隊在1940年製作，內容包括關東軍防疫給水部軍官、高級文官職員表等部門名稱及職員名單。侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民表示：「這批檔案資料發現十分重要，這是731部隊真正膨脹的開始，管理層也即是軍官和低級軍官、高級軍官合計達到455人之眾，意味著日本最高層確認731部隊規模體量變大，真正變成了一支戰略特種部隊。」

文件記載了關東軍防疫部在1940年改編制後的731部隊，將本部拆分為總務部、資材部、教育部及診療部等；另外改制後的731部隊，由軍醫、藥劑、衛生、工程師、技師及僱傭人員等所組成。今次曝光的731部隊編制資料，揭示了該部隊的產生過程，目前中日學者已展開合作，對於檔案資料作進一步研究。

二戰期間日本侵華，當時以黑龍江哈爾濱作基地的731部隊，以研究防治疾病及飲水淨化為名，強迫包括中國人在內進行活體實驗、細菌武器研究及生產。