「港車北上」本月起接受申請 珠海市完善配套措施作準備

【有線新聞】「港車北上」本月起接受申請，拱北海關近日亦已完成首單備案手續，完成審核及備案後，7月1日起便可駕車進入廣東。

「港車北上」政策下，香港車主自上星期四起，可以通過網上完成申請手續，不用親身到海關辦事處提交資料。經香港及內地各相關部門審核及備案後，7月1日起，只要預約通關，便可駕車駛入廣東。

目前港珠澳大橋珠海公路口岸是「港車北上」的唯一通道，珠海市針對港澳地區人士的駕駛習慣，更新了市內道路交通指引標誌體系。同時增設「港澳車管服務窗口」，開辦機動車和駕駛證牌證等12項業務，便利港澳居民。另外，為應付將來停車需求增加，珠海市內92個停車場已進行升級改造，可自動識別港澳車牌。

因應過往充電設備不足，令不少電動車主擔心排隊充電。近日廣東省正加快擴建充電站，廣東省交通開發有限公司董事長李堅指：「(省交通集團)在今明兩年，大概要投資4個億以上，擴建新增1700個充電車位，其中有100個站，每個站至少投入一條超級快充樁，充電和加油一樣方便。」

截至今年三月底，全省高速公路服務區已建成477個快充站，預期到2025年，將有約1370個充電樁以及2300個充電停車位。