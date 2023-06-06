國務院專家明查暗訪江蘇泰州醫院 院長反應意外成焦點

【有線新聞】國務院安委會近日在全國多地，展開安全隱患排查行動。在江蘇泰州市，當局派員到醫院明查暗訪時，負責人反應卻意外成為焦點。

國務院安委會綜合檢查組在上月底，抽查泰州市內多間公立和民營醫院，發現部分醫院仍有不少安全隱憂。

其中在三泰康復醫院，檢查組不但發現防火門經常打開，又擅自在醫院樓頂搭建臨時房間。不過這次巡查，醫院院長和檢查組專家的對答，反而成為了焦點。

檢查組專家說：「你這個手術室分隔，就拿木板就分隔了?(不是木板)你這不是木板是甚麼板的啊?這個不就是木板嗎?手術室的分隔，就讓木板分隔了，現在我還沒說你上面貼的(物料)，它的燃燒性能是甚麼樣的。」

院長之後被專家問到，有無留意早前北京長峰醫院大火，他就這樣反應：「事故的原因是甚麼?(是裝修起火。)你具體說一說，已經通報了的。到現在你連這個事故原因都不知道，你們都不看這個(事故)原因，最後你怎麼吸取教訓?」

檢查組同日晚上再到該院突擊檢查，竟然有意外發現。 檢查組專家說：「您是消控室的值班人員嗎?您是值班人員嗎?(我是保安。)您不是這幾個(值班人員)吧?(我不是。)消控室就您一個人?今天值班就您一個?(今天值班就是我。)」

專家指，該院消防控制室原本要值班的人員，一個都沒出現，整個應急處置操作流程不規範；醫院方面事後表示，正針對上述問題整改。

今年4月18日，北京豐台區的長峰醫院發生大火，造成29人死亡，包括院長等12人被捕。經初步調查，起火原因是醫院內部改造施工期間產生火花，引燃現場物料的揮發物所致。當地隨即展開，全面安全隱患排查行動。