南京女嬰醫院就診病情惡化死亡 家屬質疑是醫生疏忽所致

【有線新聞】南京市一名女嬰因為不適入住當地兒童醫院後，懷疑因為醫生疏忽導致死亡；院方表示警方已介入調查，正與家屬協商處理事件。

女嬰家屬事後到醫院要求討回公道，警員到場調停。事源日前一名8個月大女嬰，因不適由家人送到南京兒童醫院就診。女嬰母親表示：「醫院說是支氣管炎，然後就掛水，三天水掛完之後，說明天給她換一種藥，就換了這個氨茶鹼，然後掛完這個氨茶鹼之後，孩子就是哭鬧。」

她說女兒換藥後，嘴唇發紫及有心律不正常等情況，醫生為女嬰注射一針鎮定劑，心率便急速驟降；醫生隨即進行心肺復蘇，但經搶救無效死亡。家屬質疑是醫生疏忽導致女嬰死亡，「(我)查了氨茶鹼這個藥，這個藥就是說有心臟問題的小孩慎用，這個藥的副作用可能會導致心率過速，然後心臟心律失常，用這個藥必須全程監測，但是醫生在用這個藥的時候沒有跟我說要監測，他也沒有監測。」醫院方面表示，警方已經介入調查，院方的管理層正跟進事件，並與家屬協商處理。

內地傳媒報道，涉事的南京兒童醫院本身已有168宗被告案件，其中超過130宗涉及醫療損害糾紛，包括曾經有一名男嬰被餵食時，被護士將配方奶泵入靜脈血管，但涉嫌對家屬隱瞞了5天，期間男嬰生命一度垂危。