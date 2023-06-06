東莞龍舟訂單急升 龍舟師父：訂單太多接不了

【有線新聞】端午節快來到，有龍舟製造船廠稱今年接到不少訂單，需要加班生產應付需求。有師傳透露製作一條大龍舟價格最高十萬元。

端午節馬上就到，在東莞有村落為了準備今年的龍舟競賽。近日按傳統的習俗，將藏在河底的龍舟挖出來。有村民指：「今天跟家裏人過來看起龍，然後這次最盼望接下來事情就是看人家扒龍舟了。」疫情過後，今年很多地方都復辦龍舟競賽。東莞有製造龍舟的船廠稱今年訂單多了，而且很多人都選擇杉木。龍舟製作技藝省級非遺傳人馮沛朝表示：「因為杉木吃水比較淺，船去得快，所以現時用杉木做。那些龍船特別好扒，所以現時用杉木做訂單比較多，松木已經無人做。」訂單接到沒有停手，工人需要加班生產。船廠一條龍舟船的價錢，根據船身的大小決定，價錢大約是5萬至10萬元不等。龍舟製作技藝省級非遺傳人霍沃標指：「今年接了20多條，今年龍舟(訂單)太多太多了，接不了。二月初一就開工到現在，忙到現在，現在晚上還要加班。今年各個地方扒龍舟比較多了，所以今年做龍舟地方比較多。一般做的增城、東莞、博羅三個地方。今年清遠那邊也過來，湛江那邊過來。」端午節除了划龍舟外，很多人都會吃糭應節。近日在廣東江門，有超市陸續推出各種糭應節，例如鹹肉糭、鹼水糭以及裹蒸糭等。超市的負責人稱今年糭子的價格無太大升幅，都是從幾十元到百元不等，同時亦有小店自家製作手工糭出售。有江門某農貿市場經營戶指：「一日包二百三百條(糭子)。一般都是凌晨五點起床準備材料，一直做到晚上九時。」有不少人就選擇繼續自己包糭，令到糭葉及糯米等材料價格均有上升。