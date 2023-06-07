內地疫後首場高考開幕 北京家長陪赴試場為子女打氣

【有線新聞】內地疫情後首個高考周三展開，全國報考總人數有近1300萬人，創歷史新高。在北京，不少家長陪同子女到考場，為他們加油打氣。

在北京朝陽區這間中學，早上7時許已經有很多考生在校門外一邊等入場，一邊最後衝刺。考生劉同學表示：「臨時抱佛腳。就好好學習天天向上，今年不能明年來，我要考一輩子。」不過不是每個考生都想考多幾次，他說就一早做好準備信心十足。考生李同學就表示：「我考試從來不複習，不會增添一些壓力就安心考試。反正都到這裏了，就沒有必要複習甚麼。」這麼有自信，可能是因為有媽媽在場支持。家長黃女士說：「其實是想給自己一個儀式吧，12年了，接送了12年了，終於要完美落幕了。」有家長更忍不住落淚。家長謝先生表示：「孩子也是不容易，非常非常不容易孩子。今天早上送他挺感慨，這個12年孩子就這一次了。」「旗開得勝、馬到成功、金榜題名。」有家長更準備了專程訂做的打氣衫過來支持女兒。家長陳太表示：「也是家人提示特意讓我們去買的，取一個好彩頭，祝她那個金榜題名，今天考的都會，蒙的都對。」人生一大里程碑，班主任亦不可缺席，她又帶了甚麼支持自己的學生呢？馮老師說：「那必須是滿滿的祝福和愛心，一會兒也要給他們一個大大的擁抱，然後把我這個祝福帶給他們走上考場。」除了老師和家長，還有不少志願者在考場外準備了水和座位，供家長和考生使用。學校在校門外亦準備了不同的告示板，除了提醒學生不可以帶手提電話及違禁品入考場。同時亦有告示板為他們打氣，預祝他們金榜題名。