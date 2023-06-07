內地10職業桌球手假波案 梁文博李行終身禁賽、趙心童罰停20個月

【有線新聞】內地桌球壇假波案有新進展。世界職業桌球聯會公布裁決和調查結果，10名涉案中國球員中，梁文博和李行被罰終身禁賽，是英式桌球史上最重判罰；趙心童則被禁賽20個月。

世界職業桌球聯會周二在官網發聲明指，經獨立紀律委員會決定後，正式公布裁決和調查結果。10名被控打假波的中國球員中，36歲的梁文博和32歲的李行都被認定為此次案件的主謀，涉及威嚇其他球手、參與操控球賽、試圖刪除證供和阻撓調查等多項罪名；兩人被終身禁賽，各罰4.3萬英鎊，是英式桌球史上最重判罰。

世界排名最高到第七的趙心童則被罰停賽20個月，處罰是10人當中最輕。判決認為，趙心童是所有被查選手中，唯一無親自操縱比賽的球員；他僅通過李行為另一選手顏丙濤下注，亦曾兩度勸對方勿打假球，其後更主動認罪，遂決定將禁賽期減至20個月。

至於顏丙濤等7人，則罰停賽2年至5年4個月不等。會方認為，涉案人員行為完全不可接受，強調裁決已清楚表明，職業桌球界絕不容忍打假波。

不少內地球迷聽到裁決後認為，連這些獲獎無數的頂尖球手都參與打假波，是中國桌球壇之恥，應嚴懲以儆效尤。

而趙心童得悉裁決後，也透過微博發文致歉，表明一直為所犯錯誤感到羞愧，既辜負球迷信任，也為中國桌球界蒙羞。

中國台球協會周三凌晨也發聲明，表明將嚴厲處罰涉事球員，並將推出一系列措施，堅決打擊賭球和假球等不當行為。