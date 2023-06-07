文博會周三深圳開幕 逾300間海外參展商參展

【有線新聞】第十九屆中國國際文化產業博覽會交易會，周三在深圳開幕。會場設有六大展館，展示文化產業高質量發展成就。

今屆文博會一連五日在深圳國際會展中心舉行，超過50個國家和地區的300間海外參展商來參展，以加強對外招商工作。有歐洲文化創意館參展商指：「這是我第一次來文博會，深圳一直是一個文化和科技的樞紐，我們期待認識新的客戶，搭建新的關係。作為一個藝術家，我期待從中國了解新的國際文化。」

文博會共設置六個展館，分別是數字文化館、文化產業綜合館以及粵港澳大灣區館等。其中廣東館再細設六個展覽，呈現文旅融合最新成果，而港澳展區主要是推動創意設計與知名文創。香港創意館策展人黃競就指：「我們應該是有七屆在這個文博會裏面去參與。我覺得每一年在文博會參與都有一些很新的改變，而且我覺得對於文創的板塊愈來愈注重，給到我們香港館有更多發揮的機會。」

另外最近成為全球熱話的AI亦會是今屆文博會的亮點之一，主辦單位於不同角落設置不同AI裝置，更好地展示不同展館特色。除了在國際會展中心的六個主要展館之外，主辦單位亦在深圳各區設置64個會場，進一步推動市內的文化創意產業發展，超過三千個政府團體、企業以及機構參展。