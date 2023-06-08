新北幼稚園驚爆老師餵幼童食安眠藥 至少8童有異樣

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【有線新聞】台灣新北市有幼稚園爆出老師懷疑餵幼童服食安眠藥，警方周四帶走涉事幼稚園園長及7名老師調查。

涉事幼稚園園長被帶往警署調查時，被記者包圍質問，但全程不發一言。上月中，新北巿板橋區一間私立幼稚園三名家長報案，指子女今年2至4月，出現情緒易怒及神情恍惚等，又稱遭老師餵食藥物及體罰；醫院檢查後驗出體內含有巴比妥及苯二氮平類的鎮靜安眠藥物，警方帶走一名老師調查。

據當地醫生表示，兩款藥物都是中樞神經抑制劑，其中巴比妥為嚴重癲癇患者使用，服用過量會致命，長期接觸亦可能影響智力發展。

直到周四，警方再到幼稚園調查，並帶走園長及老師共8人。有家長對子女被餵食藥物感到十分憤怒，家長江先生說：「他們其實基本上應該全面檢驗頭髮，因為你驗血跟驗尿，已經過了那個時效。這個老師怎麼可以那麼天衣無縫，餵小孩子食這個東西，難道所有的老師，包括園長、包括主任，他們都不了解嗎？我覺得這已經有一點太誇張的行為了。」

台媒報道，已有17名家長報案，共有28名幼童完成檢驗。新北市教育部周四下午表示，目前有8名學童有微量反應，已即時中止幼稚團的設立許可，醫院會為相關幼童提供免費檢驗，進行健康追蹤和治療。