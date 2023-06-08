內地重大傷亡意外事故上升 今年珠江流域或現洪水

【有線新聞】國家應急管理部表示近年生產安全意外及死亡人數持續下跌，但重大傷亡意外就有所反彈。當局會加強預防及整治，又指今年珠江流域可能會出現較大洪水。

應急管理部部長王祥喜表示，2018至2022年全國生產安全事故總量和死亡人數較前5年分別下降超過8成和5成1，但重大事故有所反彈，特別是去年下半年以來，先後北京長峰醫院、浙江金華工廠、河北滄州冷庫等多宗嚴重火災，當局已馬上採取相應行動。應急管理部部長王祥喜表示：「為了提升整治效果，我們緊緊圍繞切實提高風險隱患排查和整改質量，切實提升發現問題，解決問題的強烈意願和能力水平。派出多個執法小分隊，赴重點地區「四不兩直」暗查暗訪。」

國家消防救援局表示會利用媒體平台公開報道重大火災，將違規施工、作業和「廠中廠」等問題集中曝光，又會展開排查整治，提升消防安全治理能力。國家消防救援局政委徐平指：「採取發動單位自查、組織基層排查、推動條線聯查、深化消防檢查等方式。落實嚴格執法整治、提請政府整治、輿論監督整治、信用監管整治等措施，全力消除重大火災隱患。」

天災方面，應急管理部指今年珠江流域、松花江和黑龍江可能會發生較大洪水，已派出8個檢查組到全國各地加強防汛檢查。中國地震局就表示會加強地震預報網的建設，通過各類途徑通知大眾減低人員的傷亡。