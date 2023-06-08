河套合作區設研究院 中大：培養做藥人才

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【有線新聞】河套合作區是以科技創新為主題的特色平台，有著很多深港科技創新融合發展的重大項目。其中中大有科研團隊在這裏落地生根，期望在生物醫藥領域，有更多研究發展。

河套深港科技創新合作區主要集中發展生物醫藥、大數據及人工智能等。近日園區內有科技公司與藥企簽署了一項達2.5億元的協議，研發AI小分子的新藥。晶泰科技聯合創始人馬健表示：「我們在過去幾年自主研製開發的大規模機械人實驗室，可以7X24小時連續運轉，來支持我們的創新藥物研發。」

為了將科研做到大規模和產業化，早前中大於深圳福田設立深港創新研究院，已經有科研團隊在這裏進行機械人感測器、AI演算法、新型骨科內植入材料試劑盒等研究，而近日更積極聯同園區內科技企業設立聯合實驗室，為大灣區提供先進科研服務。深圳福田中大深港創新研究院的徐莉敏表示：「就是利用我們雙方的優勢，希望後面可以跟香港那邊的生物醫藥企業把項目給拉到這邊來，利用我們河套地區的就是本地生物醫藥企業一個優勢，把這兩方面給結合起來。」

中大深港創新研究院有約80名科研人員，當中六成是香港人。每年亦會有15至20名中大工程學院及醫學院的博士生來做研究。深圳福田中大深港創新研究院的謝雍指：「我做免疫方面的研究在香港做了30年，那麼這些經驗可以全部帶過來，我們可以幫助這裏培養一些有用的做藥的人才。」

河套合作區在過去六年共落實了150個高端科研項目，吸引了近千名青年來這裏創新科研，為大灣區打造科技高地注入創新動能。