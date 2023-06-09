古琴藝術受青年歡迎 廣州琴師盼弘揚傳統

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】廣州一直保留了不少的傳統文化，其中古琴藝術更被列入世界文化遺產，近年也愈來愈受年輕人歡迎。

古琴是中國最古老的彈撥樂器，至今有超過三千年歷史，被聯合國列入世界文化遺產。

而在廣州流傳的嶺南古琴，亦被列入國家級非遺名錄。廣州市非物質文化遺產代表性傳承人區宏山指：「我們說琴棋書畫是文人墨客必修的藝術，琴是排在第一位。西漢時期的南越王墓發現了琴的出土文物。我們流傳至今所演奏的《碧澗流泉》、《玉樹臨風》、《烏夜啼》等著名琴曲都是源於《古岡遺譜》，所以琴曲至少有700多年的歷史淵源。」

區宏山是嶺南古琴傳承人，自小便學習古琴技藝，他的父親區君虹以往曾修復過不少傳世古琴，例如元代的「調元」、明代的「亞綠綺」等。區宏山說：「我們遇到這床琴的時候，琴頭已缺失、底面板分離，而且是嚴重變形。因為我父親之前是醫生，他對骨傷科的技巧都很熟悉，根據琴的斷裂面重新用一種骨傷拼合的方法，做出一個銜接很脗合的新琴頭，是古琴鳳凰涅槃的一個佳話。」

除了修復，琴館亦會研製新的古琴，要經過木工、漆工等多個步驟，過程至少要一至兩年。

區宏山說，古琴可以提升個人的修養，近年愈來愈多年輕人學習古琴，日後希望舉辦不同的展覽，弘揚這種傳統藝術。