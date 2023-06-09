江西大專食堂有學生吃到老鼠頭 校方堅稱鴨脖 數日後再爆出菜品內藏綠色蟲

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【有線新聞】江西南昌一間大專食堂早前傳有學生吃到老鼠頭，但校方堅稱是鴨脖；數日後再有人稱吃到綠色大蟲；還有大批學生網上發文聲援，炮轟食堂衛生一向惡劣，每月大量投訴，校方都視若無睹。

大專食堂職員說：「這是鴨肉……鴨肉……鴨肉那個……裏面的……裏面的那個肉啊。(這不是鼻子?這不是牙齒嗎?)這個不是，這是鴨肉裏面的(肉)，哪來的牙齒啊?一塊塊的鴨肉。」拍片的人聲稱，自己是江西工業職業技術學院學生，當日他吃飯期間突然吃到疑似老鼠頭，於是和職員對質，怎料對方堅稱只是鴨脖肉。

片段傳出後，有不少網民對比之下發現，職員所謂的「鴨脖肉」不但有牙齒和毛髮，連其他結構和老鼠頭部非常相似；不過校方之後發聲明澄清，再加上當地市監局派員巡查後，都表明是鴨脖肉。

正當事件告一段落，該食堂一星期後又再爆出衛生問題。

有學生說：「是我前面那個同學，吃飯的時候吃出了那個疑似毛毛蟲嘛，兩厘米左右。那個同學比較內向，他當時也是被嚇到了，食堂有個(職員)就立即把菜端走了。」該學生稱，有食堂職員跟事主說會作出賠償和跟進，後來卻不了了之。

事件曝光後引發廣泛討論，該校大批學生更在社交網成立群組，展示超過數十張聲稱該食堂菜品的圖片，並指這些都是他們以往吃到的問題食品截圖，除了吃到頭髮、蟲子，甚至連鋼絲球都吃到；又指就算每個月都有大量投訴，校方一樣視若無睹。