內地就懲治網絡暴力徵求意見 散布謠言、「起底」應重罰

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【有線新聞】內地三部門就懲治網絡暴力徵求意見，提到散布謠言、人肉搜索等行為，應從重處罰。

2021年，河北17歲少年劉學州，成功尋親後被大批網民指博同情，最後服藥自殺。到近日，武漢一個女子的兒子在學校被輾斃後，惹來不少網民惡意批評，最終疑不堪壓力墜樓身亡。這些所謂「網暴」行為對個別網民來說，可能只是三言兩語，但加起來就可能會，對當事人造成很大的傷害，甚至導致上述悲劇出現。

外界包括官媒過去都多次提出要打擊網暴行為。最高人民法院、最高人民檢察院，與公安部近日就聯合起草一份《依法懲治網暴違法犯罪指導意見》。

提出以準確適用法律嚴懲網暴，例如散布謠言、貶損他人人格，可以誹謗罪定罪，肆意謾罵、惡毒攻擊、披露隱私等方式，則以侮辱罪定罪，而「人肉搜索」等「起底」行為，則以侵犯個人信息罪定罪處罰。

若然網暴是針對未成年人、殘疾人，以「深度合成」技術發布，違法或不良信息，或是編造涉及性話題，以侵害他人人格尊嚴等情況，就應從重處罰。

如果造成被害人精神失常、自殺等嚴重後果，或是嚴重破壞網絡秩序等，更會被認定為「嚴重危害社會秩序」處理。

意見又提到，網暴與傳統犯罪不同，往往是針對素不相識的陌生人，被害人在確認侵害人、收集證據等方面有困難因此可要求公安機關提供協助。

另外，為打擊惡意營銷炒作行為，網絡服務提供者如果不對網絡暴力信息，依法履行信息網絡安全管理，導致違法信息大量傳播，亦有可能會被定罪。