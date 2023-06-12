5港代表隊東莞參加灣區龍舟邀請賽　選手：訓練逾月盼得好名次

【有線新聞】臨近端午節，東莞最近舉辦了大灣區龍舟邀請賽，有5支隊伍來自香港。有參賽者指，今年比賽氣氛熱鬧。

疫情期間，全國都沒有舉辦龍舟賽事，廣東都不例外，但今年一切復常，端午節龍舟競渡的熾熱氣氛，終於再次重現。

有香港安景龍舟隊員說：「我們很有信心。（想拿第幾名？）盡能力希望第一。」

粵港澳大灣區龍舟邀請賽最近在東莞沙田舉行，有香港的參賽隊伍指，今年氣氛特別好。香港安景龍舟隊員李先生說：「當然很開心，看到疫情後通關回來比賽，就好似可以回來中國內地與內地的健兒做交流。」沙田香港同心會龍舟隊員梁先生說：「我們應該有信心可以拿到名次，我們都訓練了一個多月，希望可以拿到好的名次。」

今次比賽有18支隊伍參加，全部都是來自大灣區城市，而香港和澳門的龍舟隊則佔了一半。

比賽早上10點半開始，雖然氣温超過30度，不過選手一樣這麼落力，不少市民都來到現場，為他們加油打氣。市民周小朋友說：「好看。」市民余先生說：「我一直住在這邊，前幾年來基本上很少人，今年我看到很多人來。場面很壯觀，因為看到他們划龍舟的這種氣勢很磅礴。」

除了常規賽之外，當地也舉辦了一艇六十人的傳統賽事，當局指，期望活動可促進大灣區城市交流，推廣端午節的傳統文化。