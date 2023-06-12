新北幼兒園餵藥案｜演變為藍綠陣營舌戰議題 家長盼為幼童毛髮檢測

【有線新聞】台灣新北市早前爆出，有幼兒園老師懷疑餵幼童服食安眠藥，家長要求為幼童進行毛髮檢測，而事件亦變成藍綠陣營互相攻擊的議題。

北市板橋區一家幼兒園，早前爆出老師懷疑向幼童餵食安眠鎮靜藥物後，事件愈鬧愈大。有家長成立關注組在社交平台發文提出六大訴求，包括要求毛髮檢驗，要求市長侯友宜赴議會專案報告等。

衛生福利部星期日公布，26名兒童到醫院驗尿，其中14人結果為陰性，但未有提及是否包括此前8名驗出有安眠鎮靜劑殘留物的幼童。

新北市政府則開放毛髮檢測，讓有意願採樣的家長登記，市政府收集後會將把名單提交給檢察官，由檢方決定是否採檢。截至周一中午，有32名家長表示同意檢測。

事件亦演變成為藍綠營兩黨的明年大選參選人舌戰議題。其中民進黨主席賴清德批評新北市政府動作慢，要求對方盡速成立醫療團隊，保護孩子的健康。賴清德稱：「請侯市長或新北市政府，應該要盡速成立醫療團隊來保護這些孩子的健康。侯市長加油，一定要好好照顧小孩子。」

新北市市長侯友宜星期一出席市政府記者會時，直斥賴清德搞不清楚現況，又指事情的重點應該在孩子身上，促請檢察部門盡快把真相釐清。侯友宜指 ：「賴清德說的其實我們早就在做了，所以他搞不清楚我們現階段做法。我們早就在做專責醫院綠色通道。」

涉事的幼兒園被爆出，今年2月至4月老師餵食幼童不明藥物，部分幼童出現易怒、自殘等異常行為，檢驗後發現有幼童體內，含有中樞神經抑制劑「巴比妥」等殘留物。