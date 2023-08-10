北京地鐵推限定「時光列車」 還原舊車廂回顧昔日變化

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【有線新聞】北京地鐵1號線有一列期間限定的「時光列車」，每一卡車廂都採用了不同時代的列車塗裝，讓市民感受舊車與新車之間的時代變化，回顧北京地鐵發展。

圓形風扇、木紋車廂，綠色的橫排座椅，既有單人座亦有雙人座。「時光列車」還原了北京地鐵1號線的第一代列車車廂，勾起不少老北京的集體回憶。有北京市民表示︰「很親切，那時候就經常用通勤票坐這程車，就是綠色的車廂。那時候車票很便宜，一張紙質的小紙片。」

除了老一輩之外，有年輕的鐵路迷亦專程帶同一幅舊地鐵路線圖來「打卡」，「這都是北京地鐵從當時DK2型的時代發展過來，所以我們就相當於在這裏又看到了從北京那個時代走過來的一個縮影。」

北京地鐵透過這一列「時光列車」還原6個不同年代的列車型號，乘客可以在車廂了解北京地鐵的發展。北京地鐵黨委宣傳部副部長阮磊指︰「6節車廂通過內外部的貼紙及還原部分設施，一定程度復刻了上世紀60年代、70年代、80年代、90年代，以及21世紀第一個十年、第二個十年至今的典型車型。」

由本月8至18日，每日下午2至3時，大家在北京地鐵1號線都有機會乘坐這一列「時光列車」，但要留意整條1號線由蘋果園到四惠東站，一共有23個車站。想體驗「時光列車」，就只可以在古城到復興門站的沿途11個車站才能乘坐到。至於之後還有沒有機會乘到，就取決於乘客反應是否熱烈。