廣州上半年共接待旅客3.28億人次　派發兩輪消費券促進消費

【有線新聞】廣州當局公布全市上半年共接待旅客3.28億人次，其中今年向市民旅客，派發兩輪消費券促進消費。

廣州當局為了吸引更多旅客到當地消費，近日積極推出多項優惠，包括派發第二輪2000萬元廣州旅遊消費券，刺激市民旅客消費。市民旅客可通過手機應用程式，進入廣州文旅消費券活動專區，就可領取不同面額的消費券，8月31日前都可以用到。廣州市文化廣電旅遊局副局長柯顯東：「目前為止，我們今年就發了有5000萬交旅消費券，這也是非常有效的有利的促進了文旅市場的復甦。」

另外，當局亦鼓勵旅行社帶團前往廣州旅遊，符合條件的旅行社可獲各項獎金總額是不超80萬元人民幣。有香港導遊就表示，希望當局向旅客提供更多的直接優惠。香港旅行團導遊伍秉君：「被一個很優惠的價錢，顧客滿足團費便宜了，那他自己即刻享受到(優惠)。」

當局稱，在今年上半年全市共接待旅客3.28億人次，按年增長41.1%，恢復高於全國9.4%，實現旅遊總收入超過3791.3億元，按年增長95.5%。其中大中型演出和藝人演出數量均位居全國首位。又透露下月舉行的旅博會預料超過50個國家及地區的旅遊機構和企業會參展。