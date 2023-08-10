內地解除赴日團隊遊禁令 據報日本已為相關陸客團做準備

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【有線新聞】內地公布最新一批恢復出境團旅遊的國家和地區名單，包括日本、南韓、英國、美國和澳洲等地。共同社報道指，日本政府已為中國恢復赴日旅行團做準備。

文旅部周四發通知表示，自年初試點恢復出境團旅遊業務以來，市場整體運行平穩有序，對促進旅遊交流合作，發揮積極作用；因此即日起再恢復新一批出境團旅遊，和機票加酒店業務。

名單共有78個國家和地區，包括日本、南韓、英國、美國和澳洲等地，不過台灣就未列入其中。

文旅部又強調，各地要指導旅行社嚴格落實團隊遊管理，保障遊客合法權益。

內地是在2020年1月新冠疫情爆發後，宣布停辦團體旅遊。據日本政府表示，2019年疫情爆發前，中國遊客佔訪日外國人的整體人數約有3成，是最大的客源；但其後人數大減，今年6月訪日的中國遊客只約有20萬，較疫情前同期少超過7成。

日本當局認為恢復赴日團隊遊後，中國遊客的數目有可能會恢復到疫情前水平，對日本經濟亦產生正面影響；不單當地有不少景點，都對恢復團隊遊充滿期待，連日本首相岸田文雄周四也表示，期待來自中國的訪日遊客能進一步恢復。

共同社周四亦引述消息人士指，鑑於中方即日起開放赴日團隊遊，日本政府已開始為接待預料會顯著增加的中國遊客做準備。日本駐華大使館預計，來自中國旅行社的簽證申請將會增加，會做好相應準備。