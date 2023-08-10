內地出境旅行團再解禁 有北京市民指旅行團彈性較低、傾向自由行

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【有線新聞】出境旅行團進一步解禁，有內地市民覺得旅行團彈性較低，更傾向自己組團。有旅行社亦表示要因應市場需求作出調整。

內地恢復出境團旅遊到日、韓、英、美等熱門外遊國家，北京有旅行社去日本、韓國旅行團最快兩星期後起行。行程包括東京、大阪、富士山。七天盛惠約1萬人民幣，對北京市民來說吸引力又大不大？有市民表示：「我一直沒出旅行過了，想多去那邊看一看、拓展一下視野。我覺得跟團可能有時會比較實惠，他會給你介紹一些地方，你可以跟著去。有時自由行可能不知道自己去哪，得自己編排一些行程。」但亦有市民指：「現在一般不會參加（旅行團），一般都是朋友組團，可能比較隨性一點。追求的不是有特定目標，可能相對起來喜歡自主性強一點的旅遊方式。」

有旅行社負責人表示，以去日本、韓國為例，疫情前跟團旅行的一個月大約有1至2千人。在疫情後旅遊方式亦有改變，旅行社主要以代辦簽證、代訂機票酒店為主要服務。旅行社負責人張英杰說：「旅行團我覺得不會明顯減少，只是說目標客戶定位的改變，遊客選擇點比以前豐富、要求比以前更高。更多人會選擇如何放鬆、休閒、體驗，而不是傳統我們跟團走馬看花。意味我們產品要做到迭代更新，深度化、碎片化。」

他預計出境旅行團要到明年下半年才會回復至疫情前水平。而旅行社疫情期間為了節省成本，人手縮減至少一半。未來需要增聘導遊、行程設計人員等，滿足旅行團服務需求增長。