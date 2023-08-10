上海警方破獲非法買賣外匯案 涉額逾億元、五名移民中介被捕

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【有線新聞】上海警方近日破獲一宗逾億元非法買賣外匯案，逮捕5名移民中介，指他們涉嫌透過地下錢莊，為客人非法走資。據報涉案移民公司被要求交出所有客人資料。

內地上觀新聞周四報道指，上海警方近日破獲一宗非法買賣外匯案，拘捕5人，涉案金額逾億元人民幣。案情指自2016年以來，一間移民中介公司姓何的負責人，與一名員工在提供中介服務過程期間，為謀取非法利益，採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法買賣外匯。

另有3名員工涉及通過介紹地下錢莊，為他人提供非法兌換外匯的罪行。目前姓何負責人和一名員工，涉嫌非法經營罪遭刑事拘留。另外3人則依法取保候審。

警方又特別提醒，買賣外匯應在國家規定的交易場所進行。非法買賣行為嚴重，擾亂國家金融巿場秩序，警方會依法嚴厲打擊。雖然警方無透露涉案是哪一間公司，但不少網傳消息指向是號稱上海規模最大的移民中介公司「外聯出國」。

網上消息指該公司董事長何梅早在兩日前已被拘捕，更有消息指警方要求她交出多年來辦理移民的全部客戶資料。外聯出國的主要業務涉及包括海外移民、投資和教育等多個範疇。聲稱辦理俗稱「綠卡」的美國永久居民身份證連續8年數量和速度全國第一。又特別提到會為移民海外的客人提供資產配置服務。