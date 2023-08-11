公安部：侵犯個人信息案件3年連創新高、嚴打AI換臉技術罪行

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【有線新聞】公安部表示，2020年起至今已偵破3.6萬宗侵犯公民個人信息的案件，拘捕6.4萬人，連續3年創新高。對於近年盛行的AI換臉技術罪案，當局重申會全力打擊整治。

公安部表示，自2020年起已偵破3.6萬宗侵犯個人信息罪行案件，逮捕6.4萬人，兩者數量連續3年創新高；罪犯透過黑客技術和應用程式，非法獲取個人信息後轉售，買家得到信息後，會展開包括網絡水軍、洗錢、敲詐勒索和電信詐騙等罪行，涵蓋多個行業。

公安部網絡安全保衛局政委孫勁峰說：「錨定行業內部洩露源頭，重拳打擊行業『內鬼』。2020年以來共抓獲電信運營商、醫院、保險公司、房地產、物業、快遞公司等行業『內鬼』2300餘名。整體來看，侵犯公民個人信息，已成為大量涉網違法犯罪的上游犯罪。」

隨著AI技術不斷進步和人臉識別技術廣泛應用，相關罪行亦應運而生。公安已破獲79宗AI換臉案件，逮捕515人；罪犯主要利用身份證照片，結合事主個人資料，作為AI換臉作案工具。

公安部網絡安全保衛局副局長李彤說：「公安機關聯合國家重點實驗室等單位，開展人臉識別和活體檢測技術安全測評，及時發現人臉識別驗證系統存在的風險隱患；通報運營主體升級安全保護措施和人臉識別算法；同時依托『淨網』專項行動，組織專項會戰，嚴打洩露身份證照片等圖像信息的犯罪源頭。」

公安部強調，會開展上溯源頭、下追買家的全鏈條打擊，持續對互聯網企業平台嚴管嚴查，壓實企業主體責任，堅決遏制這些罪行蔓延趨勢。