音樂劇《劇院魅影》中文版全國巡演 手工製作華麗戲服

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】一齣曾到全球多地巡迴演出的經典音樂劇，近日在廣州公演，還特別配上中文版，吸引不少劇迷捧場。

熟悉的音樂、經典的水晶吊燈及場景。不同的是配上中文歌詞，再加上全新舞台技術，為觀眾帶來一種全新的感覺。《劇院魅影》製作人趙晨琳說：「韋伯的團隊他對於整個《劇院魅影》的舞(台)美(術)的設計和製作，做了一次觀眾可能從視覺上感受不到的一個技術升級。同時它也能夠在一周的時間當中，能夠快速的去完成一個最複雜的舞美安裝。」

製作人坦言，中文版最大困難是翻譯，足足花了六、七個月來完成。而且為了原汁原味呈現原著，全劇二百多套歐洲宮廷式華麗戲服，都是以音樂劇1986年首演的設計手稿再改良而成。刺繡、流蘇、蕾絲，大部分都需要手工才能完成。服裝組工作人員表示：「即使是在21世紀現代工業這麼發達的情況下，工業還是沒有辦法完全取代手工的部分。匠人精神在這部戲裏面，算是體現得淋灕盡致。」

有參演的演員表示，巡迴演出最重要是保持新鮮感。飾演勞爾‧沙尼子爵的演員趙超凡說：「我會去想當時我是甚麼樣子、甚麼感受，我就選擇怎麼樣演，能保持一個新鮮感的作用。然後也可以讓觀眾每場都看到不一樣的子爵。」而飾演克裡斯汀‧戴伊的演員潘杭葦說：「要一點一點的，再把這個角色再豐富再立體。然後希望在演的過程當中再把它做得更好、更立體、更完美。」

《劇院魅影》中文版到內地不同城市巡演，當地劇院都會製作特色紀念品讓觀眾留念。如果想取得廣州場限量版利是封及貼紙，購票後只需要在社交平台打卡，就可以免費取得。

中文版是音樂劇全球第18個語言版本。結束廣州的演出後會再到廈門、杭州、長沙等地繼續巡迴演出，預計年內演出近200場。製作人希望未來有機會可以在香港演出。