收賄逾億據報包括100間屋 雲南醫院院長貪腐罪成囚終身

【有線新聞】內地醫藥反腐行動持續。多間內媒披露雲南有醫院院長曾收受逾億財物，包括100間房屋，最終被判處無期徒刑。

多間內媒周一報道，雲南省第一人民醫院前院長王天朝為不法分子在工程、採購以及人員升遷等方面，收受了大量財物，包括100間房屋、100個車位、公司股權、名車及賄款等，折合共值1.16億元人民幣，最終在18年被判無期徒刑。

報道又提到，徐州有醫院一名檢查科主任為當地設備公司不法謀利，非法收受醫用膠片回佣，每使用1張膠片，公司給他2至3元，合共收受了8.3萬元；其中1萬多元用於科室聚餐及參加學術會議，反映貪腐問題在醫藥界已近乎無孔不入；其中各類大小學術會議，更被指已淪為賺錢工具和行賄場所。

有北大醫院的醫生在網上發文，表示業界近日人人自危，病人對醫生不信任感亦增加；又指學術會議是醫生交流、傳播知識和解決醫學疑難的地方；她堅決擁護醫療反腐，但反對外界一概污名化學術會議。

新華社早前發評論，強調當下對醫療領域展開反腐風暴，切實「刮骨療傷」是恰逢其時；讓醫療回歸「治病救人」的初心，也是全社會共同期盼。

有內媒統計指，截至上周六，今年已有176位醫院院長和書記因涉貪受查，其中有至少4人是退休人員。